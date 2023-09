L'uomo era chiamato 'gitano' per la sua capacità di spostarsi velocemente. La squadra mobile lo ha fermato a PontederaCosì, il 27 ottobre, vienepresso la sua residenza William Stanley Milligan ,a tutti come Billy . Ma gli inquirenti si accorgono subito di qualcosa che non va nell'atteggiamento del ...... hanno colto in flagranza l'aggressore 27enne e lo hannocon le accuse di maltrattamenti ... sul labbro e ancora era intenta a proteggere il figlio dall'aggressore, giàai militari, ......- Deve rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali un 27enne... Al loro arrivo il 27enne, giàper analoghi precedenti, visibilmente agitato si trovava poco ...

Arrestato noto spacciatore. Aveva 11 chili di hashish e 3 etti di cocaina LA NAZIONE

Noto, truffa dello specchietto: arrestato un 22enne Noto News

L’uomo era chiamato ‘gitano’ per la sua capacità di spostarsi velocemente. La squadra mobile lo ha fermato a Pontedera ...Gli agenti lo hanno seguito da Altopascio, dove lo hanno notato nella giornata di ieri (12 settembre), fino a Pontedera e lo hanno infine bloccato e arrestato. In manette per spaccio di stupefacenti è ...Due amici fermati per un controllo nel pomeriggio di martedì in città: la polizia ha scovato la droga e il denaro nell’auto: l’indagato si è assunto la paternità del materiale ...