Arnautovic | «Il rigore? Non volevo calciarlo così Gol il mio lavoro»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 13 settembre 2023)stasera ha fatto doppietta in Svezia-Austria 1-3, partita delle qualificazioni agli Europei. Al termine della partita ha rilasciato alcune dichiarazioni a caldo, dove nonostante i due gol non è apparso del tutto soddisfatto. PERFEZIONISTA – Alla pari di Davide Frattesi sempre stasera in Italia-Ucraina, anche Markoha fatto doppietta. Dopo Svezia-Austria 1-3 l’attaccante dell’Inter dà un giudizio della prestazione personale e della sua nazionale: «Abbiamo fatto un grande passo avanti, ma per la qualificazione non è ancora finita. Il nostro obiettivo è arrivare primi nel girone. Sapevamo che la Svezia ci avrebbe messo pressione, nel primo tempo ce la siamo giocata entrambi mentre noi abbiamo fatto meglio nella ripresa. Il? Noncalciare, però un gol è un gol. ...