Armi coreane e nuove mobilitazioni La Russia si prepara alla prossima fase del conflitto

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il treno corazzato di Kim Jong Un non arriva a Mosca, ma si ferma a Vostochny. La scelta del cosmodromo di recente costruzione come luogo dell’incontro da parte del presidente russo Vladimir Putin non è affatto casuale. Come sottolineato dallo stesso leader russo ai giornalisti prima dell’inizio del vertice, la sua controparte nordcoreana “ha mostrato un grande interesse per la tecnologia missilistica”. Il riferimento poco celato alle aspirazioni militari di Pyongyang arriva come ulteriore conferma della natura dell’incontro. Il grande tema di fondo è quello della cooperazione militare. Il Cremlino potrebbe fornire a Pyongyang sia un supporto tecnologico (si parla di satelliti spia e di sottomarini a propulsione nucleare) che uno alimentare, per aiutare l’alleato a fronteggiare la forte carestia in corso; dal canto suo, la Corea del Nord è in grado di offrire...

Sul tavolo dovrebbe aver trovato trovare ampio spazio il tema di fornitura di armi dalla Corea del Nord alla Russia ... un ostacolo all'ulteriore sviluppo delle relazioni russo-coreane", ha detto il ...Nei giorni scorsi diversi giornali e analisti avevano ipotizzato che i due leader avrebbero potuto discutere della possibilità che la Corea del Nord fornisse alla Russia munizioni e armi da usare ...Armi, missili, petrolio e stabilità economica. Nonostante le apparenze, il do ut des militare del vertice russo-nord coreano è destinato a influire sul destino dei protagonisti diretti ...