Per la scienza della probabilità , è chiaro che più personedi fare simili pericolosissime ... Infatti anchefigura tra le città coinvolte dalle perquisizioni che hanno portato a ...

Arezzo: tentano furto in ditta orafa. Scoperti scappano gettando chiodi in strada Firenze Post

Tentano di rubare telefoni contraffatti, denunciati tre romeni LA NAZIONE

Tentativo di furto la notte scorsa, 13 settembre 2023, nella ditta orafa Chini a Ponticino, in provincia di Arezzo ..."Neanche un grammo d'oro è stato portato via, ma ci sono stati danni al fabbricato". E' stato un vero e proprio assalto, con tanto di trattore utilizzato come ariete, quello tentato questa notte ai da ...Arezzo, 13 settembre 2023 – Gli agenti dell’Ufficio Anticrimine e della Squadra Volanti del Commissariato di Sansepolcro hanno identificato e denunciato tre rumeni, maggiorenni, senza fissa dimora in ...