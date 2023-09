Arezzo | pattugliamento dei carabinieri | duecento identificati e un arresto

Leggi su lortica

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Nel quadro dei servizi preventivi di contrasto ai reati predatori e più in generale di opposizione alla criminalità diffusa, idella Compagnia di, nelle giornate della “Fiera del Mestolo” hanno svolto una serie di controlli sia alla circolazione stradale, che all’interno delle piazze o aree pedonali e nei parchi pubblici della città. Complessivamente nei tre giorni di evento sono state impiegate nella vigilanza discreta e suddivise in vari turni, ben quindici pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni. I militari a piedi ed in macchina hanno identificato 206 persone italiane e straniere, provenienti da diverse località della penisola. Ilcapillare disposto dal Comando Provinciale nel pomeriggio dell’11 settembre ha portato all’di ...