Apre al pubblico la mostra su Tiziano

La giornata di domenica sicon la possibilità di praticare birdwatching, imparando a ... accompagnerà ilin un viaggio musicale che spazia da brani di grandi classici come Bach e Vivaldi ...... compreso quello del significato e della funzione attuale di uno spaziodi questo tipo e ... Sicon 'Sotto gli occhi dei leoni', visita alla scoperta delle bellezze nascoste e visibili di ...A salutare ildel festival la madrina Margherita Buy con i direttori artistici Steve Della Casa e Daniele Orazi. A dialogare sul palco con le interpreti del film Steve della Casa e Stefania ...La kermessele porte il 26 settembre (martedì) alle 18.30 con un brindisi inaugurale seguito ... di Camilo Cavalcante, che sarà presente per rispondere alle domande deldi entrambe le ...

L'Archivio di Ezio Bosso si apre al pubblico Polo del '900

Apre al pubblico Palazzo Sangiorgio, nel centro storico di Catania siciliareport.it

Nanni Moretti sceglie il “teatro delle chiacchiere” di Natalia Ginzburg per metterci davanti ad uno specchio che ci mostra inadeguati, spettatori indifferenti di fronte alla complessità e alle tragedi ...Il Gambero Rosso ha organizzato per domani, 14 settembre, una masterclass, un aperitivo e una cena a Tokyo che avranno come protagonisti i vini dell’Oltrepò Pavese ...“Un invito a Spoleto per scoprire nuovi spettacoli di teatro e di danza, un programma di rilievo per una Stagione teatrale di inedite ed entusiasmanti visioni”. E’ il commento del direttore del Teatro ...