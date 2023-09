Apple Watch interamente a impatto zero | ecco come è diventato carbon neutral

(Di mercoledì 13 settembre 2023) (Adnkronos) –ha annunciato i primissimi prodottinella nuova linea di. Nel corso del suo evento di presentazione di ieri, l’azienda ha reso noto che le innovazioni progettuali e l’energia pulita hanno favorito una sostanziale riduzione nelle emissioni originate dai prodotti arrivando fino a oltre il 75% per ogni. Questo traguardo segna un ulteriore passo verso l’ambizioso obiettivoper il 2030 di rendere ogni prodotto, un piano che include anche l’intera filiera e il ciclo di vita di ogni prodotto realizzato da. Nell’ambito dell’obiettivo per il 2030 e degli sforzi più ampi ...

Lo smartwatch didiventa carbon neutral Durante il keynote inoltre, sono stati svelati i primi prodotti carbon neutral nella linea di: energia pulita e importanti cambiamenti ...L'evento di settembre diè stata l'occasione per la casa di Cupertino per annunciare, oltre alla gamma iPhone 15 , anche i nuoviSeries 9 eUltra 2 , andando così a rinnovare la sua gamma di smartwatch. Le novità sono diverse, sia dal punto di vista hardware che software. Da sottolineare anche un ...

L'arrivo dei nuovi iPhone 15 coincide con la fine dell'era Lightning, infatti, Apple ha deciso di adottare il connettore USB-C e ciò porterà con sé notevoli vantaggi. Quali Sarà possibile utilizzare ...Adorati, criticati e talvolta persino considerati inutili, gli Apple Watch sono l'esempio perfetto di gadget incompreso. Nonostante i sentimenti contrastanti che l'orologio connesso di Apple suscita n ...