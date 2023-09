Apple presenta iPhone 15 e iPhone Pro

(Di mercoledì 13 settembre 2023) (Adnkronos) –svela il nuovo15. Lo smartphone del colosso di Cupertino sinelle versioni15 e15 Plus con schermi rispettivamente da 6,1 e 6,7 pollici. I telefoni in uscita in Italia il 22 settembre saranno dotati di una fotocamera principale da 48 megapixel e di un processore A16 Bionic, che consuma il 20% in meno di energia rispetto al suo predecessore. Una carica della batteria è destinata a durare per l’intera giornata. Arriva anche la Usb-C, in linea con le norme europee sul caricabatterie unico. Con l’15 Pro ecco lo smartphone in titanio, con una scocca più leggera e sottile. Il tasto in alto a sinistra, inizialmente concepito per silenziare la suoneria, si trasforma ...

Dal 2007 tasto mute era un marchio di fabbrica di ogni iPhone. Ora, nel 2023,con la serie iPhone 15 Prouna modifica coraggiosa, introducendo un pulsante multifunzione per personalizzare l'esperienza utente. Le indiscrezioni erano molte, le aspettative elevate, ...Tra loro l'erede Disney e due italiani La presentazione è stata incentrata sull'ambiente con la società che lancia anche il primoWatch costruito con il 100% di energia rinnovabile e in attesa ...In questo caso, la cassa da 45mmun sovrapprezzo di 50 da aggiungere alla versione base da 41mm.Watch Series 8 GPS + Cellular in acciaio da 41 mm - da 809Watch Series 8 GPS + ...svela il nuovo iPhone 15. Lo smartphone del colosso di Cupertino sinelle versioni iPhone 15 e iPhone 15 Plus con schermi rispettivamente da 6,1 e 6,7 pollici. I telefoni in uscita in ...

Apple presenta i nuovi iPhone 15. Avranno la porta Usb-c. Investitori freddi, titolo in calo di oltre il 2% Il Fatto Quotidiano

Apple presenta iPhone 15 e 15 Plus: Dynamic Island, USB-C e svariate altre migliorie iSpazio

Apple ha una lunga tradizione di innovazione e oggi presenta con orgoglio Watch Series 9, l'ultima perla nell'ecosistema dei dispositivi indossabili. Con una serie di nuove funzionalità e un forte imp ...A Cupertino, in California, come ogni settembre Apple ha presentato i nuovi iPhone e non solo. Attenzione all'ambiente e novità tecnologiche. Ne parliamo con Bruno Ruffilli, giornalista responsabile d ...Apple ha presentato oggi i nuovi AirPods Pro (2ª generazione) con la ricarica MagSafe (USB-C), migliorando ulteriormente gli auricolari wireless più famosi al mondo. Gli AirPods Pro (2ª generazione) ...