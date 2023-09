Apple lancia iPhone 15 | dotato di caricabatterie universale Usb-C

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Dopo una decennale battagliasi conforma al resto degli standard e hato l'15,di unUSB-C al posto della consueta porta Lightning dell'azienda, dopo che l'UE aveva ordinato ai produttori di adottare una connessione comune per facilitare l'interscambiabilità delle modalità di ricarica. I quattro nuovi modelli dipresentati hanno un involucro in titanio invece che in acciaio, per renderli più leggeri. Insieme ai miglioramenti alle fotocamere e ai chip l'15 avrà componenti interni che semplificano la riparazione e un nuovo telaio che consentirà di sostituire facilmente il vetro posteriore.La presentazione di questa rivoluzione è stata fatta nel corso di un evento "Wonderlust" nella sede ...

i nuovi iPhone 15: le immagini dell'evento Wonderlust e i prezzi dei modelli in arrivo in ...Tra loro l'erede Disney e due italiani La presentazione è stata incentrata sull'ambiente con la società cheanche il primoWatch costruito con il 100% di energia rinnovabile e in attesa ...Solo negli Stati Uniti,con iPhone 15 anche un nuovo servizio di assistenza stradale tramite la comunicazione di emergenza via satellite, con la possibilità di inviare posizione e tipo ...Per la prima volta suWatch, le richieste di Siri possono essere processate on - device. Per quelle che non prevedono la ricerca di informazioni su internet, come iniziare un allenamento o ...

L'azienda di Cupertino ha interrotto la produzione degli iPhone 12 con il lancio degli iPhone 15. iPhone 12 vietati in Francia Poche ore dopo l'annuncio dei nuovi smartphone, l'agenzia francese ha ...Inizialmente disponibili solo in Colombia e Singapore, i canali di WhatsApp sono ora al servizio di tutti: non si tratta dell'unica novità.