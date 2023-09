Apple | ecco il nuovo iPhone 15 | perché è un clamoroso schiaffo alla Cina

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 settembre 2023)si allineanormativa Ue sul caricabatteria unico. I nuovi15 presentati a Cupertino hanno la porta Usb-C per la ricarica, un annuncio atteso da tempo con cui la società di Tim Cook abbandona dopo 11 anni il suo sistema Lightening in vista della normativa di Bruxelles che ha messo ai produttori tecnologici la scadenza del 2024 per adeguarsi. Una norma a lungo richiesta dai consumatori che favorisce il riciclo e cerca di diminuire i rifiuti elettronici. La presentazione di, del resto, è molto spostata sull'ambiente con la società che lancia il primoWatch costruito con il 100% di energia rinnovabile e in attesa di diventare completamente 'carbon neutral'nel 2030. Ma la vera novità delmodello della Mela è che i primi lotti di produzione, da cui ...