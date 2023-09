(Di mercoledì 13 settembre 2023) I mezzi dell’emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti alle ore 15:20 lungo la Sp1nel comune di Arezzo per ununa donna 86 anni che è stata trasportata in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo. Intervenuti: l’ ambulanza infermierizzata della Misericordia di Subbiano,l’ ambulanza Misericordia di Arezzo, Vigili del fuoco di Arezzo e Polizia Municipale di Arezzo. L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.

anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in ...volo di qualche metro sul balcone sottostante ma sarebbe potuta andare molto peggio ad un'......linciato nel quartiere Quarticciolo a Roma da una folla inferocita per aver scippato un'è ...contro un giovane che si era introdotto all'interno del suo giardino procurando al ragazzo una...... quando l'uomo ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine, preoccupato perché l'non era ... con tanto di cani molecolari, l'hanno ritrovata lievementema in buone condizioni di salute. Dopo ...La vittima piùuna donna di 85 anni, quelle più giovani due ragazzi di 18 anni. Nel 2022 si ... che ieri ha provocato un grave incidente nel quale è rimastauna bimba, mentre alla guida ...

Anziana ferita in un incidente stradale sulla Setteponti lortica.it

BOLOGNA: Tre chili di droga fra la casa e la macchina, arrestato Teleromagna.it

L’incidente si è verificato nella mattinata di oggi in pieno centro a Felline, la frazione di Alliste. L’anziana soccorsa dai vigili del fuoco e dal 118 è stata accompagnata in ospedale ...L'agricoltore stava potando quando ha perso l'equilibrio finendo a terra. Immediati i soccorsi con i sanitari del 118 che hanno fatto giungere sul posto anche l'eliambulanza. L'anziano è stato ...A sua volta i cani si sono gettati contro la fiancata del veicolo ma l’operatore, ripartendo immediatamente, li ha seminati e ha riportato il signore anziano in salvo a casa ... mentre il proprio cane ...