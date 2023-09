Antonello e il nuovo stadio | «Formalizzato inizio di un percorso nell’area di Rozzano»

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L’AD dell’Inter, Alessandro, il coo Mark Van Huuksloot e altri dirigenti del club nerazzurro hanno incontrato il sindaco di, Gianni Ferretti, per presentargli il progetto dell’impianto che dovrebbe sorgere nel comune di sua competenza. Di seguito le sue parole riportate da Sportmediaset.PROGETTO – Alessandroha parlato così del, a margine dell’incontro: «Abbiamol’di unche porterà allo sviluppo dell’area identificata ae che riguarderà anche i comuni limitrofi tra i quali anche Assago. Il meeting con entrambe le amministrazioni si è svolto in un clima di disponibilità e collaborazione». Fonte: Sportmediaset Inter-News - Ultime notizie ...

Ulteriori passi avanti verso il nuovo stadio dell'Inter. L'amministratore delegato Alessandro Antonello, il chief operation officer Mark Van Huuksloot e altri manager del club, accompagnati da Infrafin, società del gruppo ... Il nuovo impianto sarà accessibile a tutti e situato in un parco verde aperto al pubblico, ... L'ad corporate Alessandro Antonello ha parlato delle importanti novità di oggi: "Abbiamo ...

I dirigenti nerazzurri hanno incontrato i sindaci di Rozzano e Assago per presentare un'introduzione del progetto per il nuovo stadio, che dovrà ospitare le partite interne dell'Inter. Antonello: ...Oggi è stata una giornata molto importante per l'Inter per quel che concerne il nuovo stadio: l'AD Corporate Alessandro Antonello, infatti, ha presentato, assieme ad altri manager del club nerazzurro, ...Il nuovo impianto sarà accessibile a tutti e situato in un parco ... visitatori e la cittadinanza". L'ad corporate Alessandro Antonello ha parlato delle importanti novità di oggi: "Abbiamo ...