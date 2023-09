Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 13 settembre 2023 | Trono Classico e Over

Leggi su tpi

(Di mercoledì 13 settembre 2023), mercoledì 13è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, mercoledì 13, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diQuesto pomeriggio i due nuovi tronisti, Brando e Cristian, si interesseranno alla stessa corteggiatrice. Entrambi decideranno di uscire con lei in esterna per approfondire la conoscenza. Si prevede quindi subito scintille con una possibile ...