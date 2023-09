Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi | 13 settembre

Jimena si butta dalle scale nelle nuove puntate LaProseguendo con ledella soap LaJimena continuerà a fingere di essere incinta ingannando Manuel e tutti alla villa. ...prossime puntate La: anche Maria e Teresa in pericolo Un pastore ubriaco, che portava il suo gregge al pascolo in piena notte ha turbato Jana e Pia nella puntata di oggi della ...Questa vicenda spingerà Mujgan e Zuleyha a smettere di farsi la guerra e Demir a fare unaimportante al suo rivale Yilmaz.Terra amara dal 18 al 22 settembre: Yilmaz in ...La: Pia e Jana si confidano i loro segreti più nascosti Il momento di confidenze verrà sfruttato da Pia e Jana per i loro segreti più oscuri . La governante confesserà che il ...

La Promessa Anticipazioni 13 settembre 2023: Verità scottanti. Pia e Jana escono allo scoperto! ComingSoon.it

La Promessa anticipazioni: la terribile scoperta, si viene a sapere solo ora theWise Magazine

I telespettatori di Canale 5 aspettano con ansia ogni pomeriggio le puntate della nuova soap spagnola La Promessa, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 14:45 dopo Terra Amara. (IMTV) ...Anticipazioni Spagna La Promessa, Jimena inscena una finta gravidanza, Jana torna nella casa della sua infanzia. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate ...Nelle prossime puntate della soap opera La Promessa Manuel andrà a Puebla de Tera mentre Jana troverà la sua casa d'infanzia ...