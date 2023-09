Animali fantastici 4 | David Yates | Improbabile che venga realizzato | la storia resterà incompiuta

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La battaglia tra Albus Silente e Gellert Grindelwald potrebbe restare, il registadubita che ci sarà un4. Dopo il flop di- I segreti di Silente, il registadubita che i programmi verranno rispettati e che ci sarà un4. Laideata da J.K. Rowling rischia perciò di restareavrebbe dovuto seguire le orme del successo epocale della saga di Harry Potter, ma qualcosa non ha funzionato. La trilogia prequel ha riscosso sempre meno interesse nei confronti del pubblico anche per via dei numerosi boicottaggi dovuti ...

Ad aprile David Zaslav, CEO di Warner Bros Discovery, ha confermato che la piattaforma Max realizzerà una serie tv che racconterà la storia di Harry e dei suoi amici con molta attenzione.