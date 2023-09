Andrea Offredi | Bergamo | “Permuta immobiliare | acquistare una casa senza mutuo si può”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 settembre 2023) (Adnkronos) - Lagarantisce risparmi e vantaggi fiscali rispetto alla compravendita risolvendo il problema della scarsa liquidità Lovere (Bg), 13 settembre 2023.Laè uno strumento perche sta registrando sempre maggiore attenzione negli ultimi anni. Si tratta di un vero e proprio scambio di immobili che garantisce risparmi consistenti rispetto ad una normale operazione di compravendita, risultando particolarmente vantaggiosa soprattutto per chi è in possesso di un grande e vecchio immobile che non riesce a vendere. “Lapotrebbe risultare particolarmente conveniente, ad esempio, per coloro che intendonoun nuovo appartamento...