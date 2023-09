Anche Very Mobile in sostegno del Marocco

Leggi su lopinionista

ROMA –, il gestore telefonico semi-virtuale del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd., offre ai propri clienti minuti illimitati dall'Italia verso i numeri fissi e mobili del, per permettere loro di essere in contatto con familiari e amici dopo il violento terremoto che ha colpito il Paese. Le chiamate gratuite sono disponibili fino al prossimo 14 settembre, salvo proroghe. È quanto si legge in una nota diramata dall'ufficio stampa di.