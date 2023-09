(Di mercoledì 13 settembre 2023) A dare la colpa ai consumatori di bevande, come sono solito fare io, ci si sbaglia di rado. Trattandosi di ignoranti e scervellati. Ma a volte la colpa èaltrui. Ildel(sì, ilsta crollando) non dipende solo dai bevitori di spritz. Dipende pure dagli osti, dagli enotecari, dai ristoratori. Che testardi come muli continuano a proporre ila temperatura ambiente. Ossia caldissimo, imbevibile. Tutto ilcompreso ilva rinfrescato. Sempre. Purtroppo non tutto ilregge il freddo. E qui un po’ di colpa ce l’. Ci sono grandi rossi che il frigorifero lo sopportano, ad esempio il Barbaresco di Gaja. Ma ci sono rossi ...

Anche i vignaioli hanno le loro colpe nel crollo del vino rosso Il Foglio

Il friulano Cristian Specogna è il re dei vignaioli italiani: «Convinti della nostra bioproduzione» Il Messaggero Veneto

Il premio, che proietta una realtà nostrana nel gotha dei produttori vinicoli nazionali, verrà consegnato nell'ambito della prestigiosa manifestazione Vinoway Selection 2023, in programma per il 16 e ...Soprattutto ricordo il rossore sul viso di questo vignaiolo che tratteneva a stento la sua gioia ... come spunto per produrre uno dei vini dolci passiti migliori d'Italia…anche se lui non voleva ...