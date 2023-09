Ambiente | Moretti Ferrara Fiere | RemTech imperdibile per chi costruisce futuro sostenibile

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "è l'appuntamentoper coloro che si sono impegnati nel costruire une resiliente". Così Andrea, presidente, nel suo intervento alla conferenza stampa di presentazione, nella sala Nassirya del Senato, della XVII edizione diExpo, che prenderà il via il 20 settembre aExpo. "Sono tre giorni - spiega - che rappresentano un punto di sintesi di un intero anno di lavoro svolto dai più qualificati esperti del settore che hanno esperienza nel risanamento e nella rigenerazione dei territori, dai rappresentanti governativi, dagli amministratori locali e regionali che contribuiscono alla definizione di politiche e strategie per lo sviluppo ...

... Vannia Gava , il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, il presidente di Ferrara Expo, Andrea, il presidente del Sistema nazionale per la protezione dell'(...In occasione della presentazione, oltre che i rappresentanti degli enti e delle realtà già citate in precedenza, ci sarà anche Stefano, il quale è Vicepresidente dell'Istituto per l'...... Tajani, e da quello dell', Pichetto Fratin: la decisione in vista della prossima... Perché ...1 non cambierà pelle La legge elettorale proporzionale terrebbe assieme tutti La piddina, ......programma di giovedì 21 settembre si concluderà alle 21 con l'incontro delle Top Voices... Concluderà l'incontro una lectio di prospettiva di Michele, Sostenibilità Facile su '...

Ambiente, Moretti (Ferrara Fiere): "RemTech imperdibile per chi ... Adnkronos

AMBIENTE: DAL 20 AL 22 SETTEMBRE A FERRARA PRENDE IL ... CronacaComune

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “RemTech è l’appuntamento imperdibile per coloro che si sono impegnati nel costruire un futuro sostenibile e resiliente”. Così Andrea Moretti, presidente Ferrara Fiere, nel ...ROMA | “Cambiare ambiente” per conoscere luoghi e culture, vicini e lontani: torna il festival della letteratura di viaggio ...Ed ora eccomi approdata a Volley Angels Lab». La preparazione in casa rossoblù è appena iniziata, ma già per Moretti c’è stato modo di fare la conoscenza del nuovo ambiente societario. «Il primo ...