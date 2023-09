Ambiente | Morelli | Per legge su rigenerazione urbana aperti a contributo di tutti

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Il Parlamento sarà investito nei prossimi mesi" dal lavoro "sullaper la, il compito di mettere a terra lae votarla è dei parlamentari, compito diè partecipare attivamente alla costruzione di questa norma. È nostra intenzione accogliere proposte sul tema, che non è solo in ambito urbanistico ed edilizio, ma che in maniera olistica deve vedere la riqualificazione di interi quartieri per uno sviluppo che non abbia un fine puramente finanziario". Così il senatore Alessandro, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al Coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici, nel suo intervento alla conferenza stampa di presentazione, nella sala Nassirya ...

... ieri 12 settembre, all'incontro - dibattito organizzato dal "Ladispoli Forum" in cui sono ... Nadia De Rossi (Guida turistica di Artemide guide), Marina(Presidente della Strada del ...Stando alle parole del fratello di Maria, Vincenzo, la sorella, cresciuta in un... Perché, accanto a figure di spicco della 'ndrangheta vibonese, tra le quali Salvatore(già detenuto), ...Quali iniziative poter mettere in campo per impattare meno sull'e come essere azionista del cambiamento sono gli obiettivi della terza edizione di ... due vetrine: Studioe CikoOrefice ...Luigie Luca Cavallo e dal direttore del nostro UT prof. Daniele Fornè, presenteranno il progetto " Progettiamo in sintonia con l'" consistente nella realizzazione di una serra ...

Ambiente, Morelli: "Per legge su rigenerazione urbana aperti a ... Adnkronos

AMBIENTE: DAL 20 AL 22 SETTEMBRE A FERRARA PRENDE IL ... CronacaComune

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Il Parlamento sarà investito nei prossimi mesi” dal lavoro “sulla legge per la rigenerazione urbana, il compito di mettere a terra la legge e votarla è dei parlamentari, c ...Un pubblico numeroso e attento ha partecipato, ieri 12 settembre, all’incontro-dibattito organizzato dal “Ladispoli Forum Ambiente” in cui sono intervenuti illustri esperti del territorio ed oltre: An ...BASELGA DI PINE'. Il Comune di Baselga di Pinè corre immediatamente ai ripari e, con un'ordinanza firmata nella giornata di venerdì 8 settembre dal vice sindaco Piero Morelli, "ordina il divieto tempo ...