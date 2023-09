Alvini ancora costretto a correre ai ripari. A Venezia con Amian difensore centrale

I numerosi infortuni (e la rosa 'corta') portano a scelte obbligate ma che nelle precedenti occasioni non hanno dato buoni ...Il momento no dello Spezia cominciato nello spareggio salvezza contro il Verona sembra non esserefiniti. Debutto da incubo in questa serie B per la squadra diche si arrende anche in ...E' questo il pessimo bilancio di avvio campionato della squadra diche dovrà riscattarsi al '...i crismi della favorita per l'immediato ritorno in A ma che sta dimostrando di non essersi...La struttura della squadra dirimane comunque la stessa dello scorso anno in A ed una delle ... Ha fatto una sola seduta con noi, non èpronto" ha concluso l'allenatore del club ligure. ...

Alvini ancora costretto a correre ai ripari. A Venezia con Amian ... Quotidiano Sportivo

Apprensione Spezia: per Alvini è emergenza in difesa. Le opzioni per il Venezia CittaDellaSpezia

I numerosi infortuni (e la rosa ’corta’) portano a scelte obbligate ma che nelle precedenti occasioni non hanno dato buoni risultati ...LA SPEZIA - Dopo una prima, seppur disastrosa, esperienza con la difesa a tre contro il Como nell'ultima gara prima della sosta nazionali, lo Spezia, nelle mani di mister Alvini ... una variante di ...Gelashvili, Serpe o Bertola per completare la difesa. Alvini potrebbe proseguire sulla linea a tre, con Amian braccetto di destra ...