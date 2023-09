Altro che tasse extraprofitti | le banche andrebbero nazionalizzate

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Roma, 13 sett – Lesuglialledecise dal governo di Giorgia Meloni stanno facendo molto discutere ma è difficile non trovarvi alcun aspetto positivo. L’Abi, nel frattempo, sbraita. E viene spontaneo osservare: che sbraiti pure. Il tema vero però è un: ovvero la necessità di tenere effettivamente sotto controllo istituti come quelli di credito che, come tutto ciò che viene lasciato a sé stesso nel contesto del libero mercato, è da anni una scheggia impazzita completamente nelle mani del delirante mercato finanziario. O quanto meno di imporre regole serie, in grado di “ordinare” quella che è diventata negli ultimi anni una vera e propria giungla economica. Sì allesugli, ma le...

A quota 4 punti c'è la Colombia,pareggia 0 - 0 in Cile. Alexis Sanchez ha giocato tutta la partita, invece l'interista Cuadrado è rimasto in panchina. L'Uruguay di Bielsa viene sconfitto ...Unlip look da non perdere è quello balmy e glossato. I rossetti luminosi del momento hanno infatti una texture gelatinosa ricca,si fonde sulle labbra creando un voluttuoso effetto ...... puntanto su volumi soffici e coloriesaltano la tridimensionalità. Tagli capelli medi: i più ... a seconda dei lineamenti e del gusto personale, uno predomina sull'. Il taglio short è ...Ricordiamo quindila eSIM può funzionare su un solo device per volta e, quindi, non può essere trasferita facilmente da un telefono a unin occasione del passaggio per aggiornamento o ...

Simone D’Angelo: «Schlein ha riacceso una speranza, altro che agenda estremista» Il Manifesto

«Altro che fannulloni». Le parole di Gratteri fanno mugugnare i pm di Napoli Il Dubbio

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento ... Un pop-up ti ...In questa corsa alla sostenibilità, due sono le nazioni che si sono distinte: la Germania e la Cina. Da un lato, la Germania, leader europeo nella transizione ecologica; dall’altro, la Cina, un ...Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...