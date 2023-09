Altri mille migranti a Lampedusa | annega un neonato 

(Di mercoledì 13 settembre 2023) AGI - Proseguono senza sosta gli sbarchi didopo i 110 barchini della giornata di ieri, in cui sono arrivate 5.112 persone frantumando ogni record. Dalla mezzanotte ci sono stati 23 arrivi per un totale di quasipersone. Tragedia durante i soccorsi: un neonato di 5 mesi èto durante la notte. La Guardia costiera stava soccorrendo un barcone di 46quando alcuni sono finiti in acqua: tutte le persone sono state soccorse e tratte in salvo ma il piccolo non ce l'ha fatta ed è stato recuperato il suo corpicino. La salma è stata portata alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana, mentre la mamma con cui viaggiava è all'hotspot di contrada Imbriacola.

Intanto, proseguono senza sosta gli sbarchi di migranti a Lampedusa, con arrivi e oltre 6mila ospiti nell'hotspot.

Hotspot di Lampedusa di nuovo in affanno. Dopo gli oltre 100 sbarchi di ieri e i 23 della notte scorsa, sono 6.792 i migranti presenti nella struttura di contrada Imbriacola. Su una capienza di poco ...