Alto Adige | due uomini violentano una 14enne durante festa di paese

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Inuna ragazza di 14 anni è stata violentata da dueunadi. Il fatto, avvenuto luglio, è stato denunciato dalla vittima. I due, residenti fuori regione, avrebbero prima molestato una ragazza e poi violentato la giovane. Intervistato dal Corriere dell’, il sindaco della cittadina ha commentato duramente la violenza: “Come sempre quando si sente parlare di stupri e violenze sessuali sulla stampa, si ha l’impressione di avere a che fare con cose lontane, che non mai potrebbero succedere in casa propria. Purtroppo però non è così. Una cosa del genere non sarebbe dovuta succedere. Ed è nostro preciso dovere fare qualcosa, perché non si ripeta mai più. Io stesso farò il possibile, ...

Leggi Anche, 14enne violentata da due uomini durante una festa Lo stupro in un camper Il fatto, riferiscono diversi giornali, è avvenuto nei giorni scorsi. Gli aguzzini avrebbero colpita la vittima da ...... Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera e da testate locali del Trentino, tutto sarebbe accaduto nel mese di luglio . Per mantenere il massimo riserbo e consentire agli ...

