Alto Adige | 14enne violentata da due uomini durante una festa

BOLZANO. Una ragazza di 14 anni è stata violentata da due uomini durante una festa di paese in. Il fatto, avvenuto lo scorso luglio, è stato denunciato dalla vittima, riporta il Corriere dell'. I due uomini, residenti fuori regione, avrebbero prima molestato una ragazza e ...

14enne violentata durante una festa di paese in Alto Adige Agenzia ANSA

Ragazzina violentata durante una festa di paese in Alto Adige Alto Adige

