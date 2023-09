Alpine verso la cessione? Parla De Meo | “Ecco la verità”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Più bassi che alti in casain questo Mondiale 2023 dedicato alla Formula 1. Dopo aver conquisto meritatamente il podio a Zandvoort con Pierre Gasly, le due vetture di casa Renault hanno enormemente faticato a Monza durante il Gran Premio d’Italia vinto, indovinate un po’, da Max Verstappen su Red Bull. Un saliscendi che non piace moltissimo a Luca De Meo che durante una delle sue ultime interviste ha toccato anche l’argomento. Sono tante le voci che nei mesi scorsi si sono rincorse sul possibile cambio al vertice della scuderia: un’eventualità che il protagonista principale ha rispedito, con forza, al mittente.Luca De Meo: “? Stronza**!” (Credit foto – GrandPrix MotoriOnline)“Mi avevano promesso delle cose che non sono state mantenute – spiega Luca De Meo, ...

Previous Next Come si diceva,la fine della fase di assemblaggio i meccanici portano nel box ... Osservando ad esempio il sedile dellasi può vedere come il team francese abbia trovato un ...... massacrante, di uomini e donne sui prati ripidi, con le bestie, nelle vallie sulle ... Tutta la perizia, i calcoli, il metallo, la sabbia, i sacchi di cemento accatastati e trasportatii ...I temporali saranno più diffusi da domani quando dalle Alpi scenderannole pianure adiacenti in serata. Sulle zone pedemontanepotrebbero risultare anche forti, con grandinate. Giovedì ...... ma i temporali saranno più diffusi da domani quando dalle Alpi scenderannole pianure adiacenti in serata: in questo caso sulle zone pedemontanepotrebbero risultare anche forti con ...

Renault Clio si rinnova e punta verso il futuro - Motori - Ansa.it Agenzia ANSA

'La montagna un'opportunità educativa'. L'intervista Elbec alla guida ... Planetmountain

Un successo che dura da oltre vent'anni anni, quello di Renault Clio che ora si rinnova e punta dritta verso il futuro. Se la se quadra che vince non si cambia, nel caso del modello di Renault, si agg ...Ancora dispiaciuto della vista Mandrone, si riparte verso l’Austria. Prima tappa internazionale della Carovana. “La crisi climatica non conosce confini, specie se si parla dei ghiacciai alpini, loro ...Si è concluso con successo il recupero di Mark Dickey, lo speleologo statunitense rimasto bloccato a circa 1.000 metri di profondità nella grotta Morca, in provincia di Mersin, in Turchia ...