Almanacco del 13-09-2023 ore 07 | 30

(Di mercoledì 13 settembre 2023)del giorno ed è sabato 9 settembre Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Pietro Claver sacerdote San Sergio primo Papa 225 esimo giorno dell’anno mancano 113 giorni alimmaginati sono gli Oscar Luigi Scalfaro Michael Bublé e noi il nostro viaggio nel tempo ci porta in un’unica data e 9 settembre Ma dai le 501 quando Michelangelo inizia a lavorare al David in questa data proprio ufficialmente parte per la prima volta al Blocco di marmo da cui trasse fuori il cell destinata a diventare l’ideale perfecto di Belen i del David di Michelangelo possiamo definirlo così eh E va bene oggi anche nato Roberto Donadoni noi non abbiamo fatto gli auguri Ero oggi era il sabato siamo messi così e allora Tanti auguri facciamo a Carla Nazzareno Monica Alessandra Benedetta a Domenico Siete tantissimi andiamo da augurare ...