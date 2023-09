Alluvione Libia | cosa è accaduto? Il crollo delle dighe e i temporali | solo a Derna si temono 10 000 morti

Il bilancio dell'inè pesantissimo . Secondo la tv araba Al Hadath ci sarebbero almeno 6 mila morti soltanto a Derna . Altre emittenti arrivato a stimarne fino a 10 mila. Imprecisato il numero di ......in. Più di seimila persone sono morte e diverse migliaia di persone sono disperse. È probabile quindi che il bilancio delle vittime aumenti con il passare delle ore e dei giorni. L'ha ......vittime per le inondazioni causate dal ciclone "Daniel" che si è abbattuto nell'est della, in ... L'ha colpito anche Bengasi, Soussa, Al Bayda e Marj con temporali e venti fino a 180 ...Il ciclone ha fatto tabula rasa: 'Come uno tsunami'. Il flusso d'acqua ha sommerso buona parte di un centro che aveva 120mila abitanti. Bilancio apocalittico, si temono oltre diecimila ...

Il grosso dei disastri è avvenuto a Derna, dove la rottura di due dighe ha trascinato via interi quartieri e ucciso migliaia di persone ...Sarebbero almeno 6mila le persone decedute nella città libica di Derna per le alluvioni che hanno colpito l'est del Paese, causate dalla tempesta Daniel. Lo ...Il climatologo Massimiliano Fazzini spiega cosa è accaduto con le alluvioni in Libia, dove si è recato in queste ore: il sospetto del Medicane ...