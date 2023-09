Alluvione in Libia | un soccorritore porta in braccio un superstite

Le immagini del video sono state pubblicate sulla pagina Facebook della Mezza Luna Rossa l'11 settembre. Provengono da Marj, una delle città della Cirenaica più violentemente colpite dal ciclone ..." Il bilancio delle vittime è enorme ", ha affermato Tamer Ramadan , inviato per ladella Federazione internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, " finora il numero delle persone scomparse ...... colpito da un devastante'. Lo ribadisce il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha ...operativo di vertice interforze) di fornire immediatamente tutto l'aiuto possibile allae al ...La7.it - Su X (ex Twitter) sono state pubblicate le immagini aeree di un drone che mostrano la reale entità della distruzione causata dalle gravi inondazioni a Derna , in, avvenute a causa ...

Alluvione in Libia, inondazioni a Derna: 6mila morti e 10mila dispersi Sky Tg24

Alluvione in Libia con migliaia di morti a Derna, il sospetto del Medicane: intervista a Massimiliano Fazzini Virgilio Notizie

L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ( Oim) in Libia ha dichiarato che almeno 30.000 persone sono sfollate a Derna, la città più colpita dalla tempesta Daniel. L'Oim ha aggiunto che 6.085 ...È salito a oltre 5.100 il numero delle vittime accertate a causa delle inondazioni nella città di Derna, nella Libia orientale. Lo ha detto all'Associated ...Cresce il bilancio delle vittime delle inondazioni in Libia: secondo un ufficiale sanitario della parte orientale del Paese, sono oltre 5.100 i morti ...