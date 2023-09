Alluvione in Libia | le impressionanti immagini dal drone rivelano la distruzione di Derna

(Di mercoledì 13 settembre 2023) su Tg. La7.it - Su X (ex Twitter) sono state pubblicate leaeree di unche mostrano la reale entità dellacausata dalle gravi inondazioni a, in ...

La7.it - Su X (ex Twitter) sono state pubblicate le immagini aeree di un drone che mostrano la reale entità della distruzione causata dalle gravi inondazioni a Derna , in, avvenute a causa ...Anche quattro vigili del fuoco di Milano faranno parte del team italiano della protezione civile che partirà alla volta della, alle prese con una terribile. Si tratta di tre esperti del nucleo Tast (technical assistance and support team) e di un esperto del nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico, ...... per sostenere la popolazione in Marocco, in, ma anche in Italia. I morti sono più di 6.500 e più di 13mila dispersi. Tutti e due i governi libici, in queste ore, si stanno unendo per sostenere ...Situazione catastrofica: 'Famiglie bloccate, vittime sotto le macerie' L'si è trasformata ... FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Inondazioni in, almeno 6mila ...

Alluvione in Libia, si temono 10mila morti per inondazioni: ultime news Adnkronos

Alluvione in Libia con migliaia di morti a Derna, il sospetto del Medicane: intervista a Massimiliano Fazzini Virgilio Notizie

In Libia, la città di Derna e numerosi villaggi sono stati completamente sommersi dalle alluvioni causate dalla tempesta Daniel tra il 10 e ..."La tempesta “Daniel” ha investito Derna, città della Cirenaica, e tutta la regione libica. Abbiamo immediatamente offerto l’aiuto del Ministero della Difesa e delle Forze Armate… Leggi ...Su X (ex Twitter) sono state pubblicate le immagini aeree di un drone che mostrano la reale entità della distruzione causata dalle gravi inondazioni a Derna, in Libia, avvenute a causa della rottura ...