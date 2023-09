Alluvione delle Marche | identificato dopo un anno il cadavere della 13esima vittima

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 13 settembre 2023) È statoilritrovato nel novembre del 2022 alle Isole Tremiti: appartiene a Brunella Chiù, di 56 anni, dispersa dal 15 settembre 2022, quando una pesantesi era abbattuta sulla regione italiana. La donna si trovava in auto con la figlia Noemi quando venne travolta dall’acqua, momento dal quale si erano perse le sue tracce. In base alla ricostruzione quindi, il corpo sarebbe stato trasportato dal fiume Misa in piena per poi finire in mare, a oltre 120 miglia dal porto di Senigallia. La donna era poi stata ritrovata vicino a Cala Marano da alcuni abitanti del posto che avevano subito allertato le autorità, ma l’identificazione non era stata possibile per parecchi mesi. Il corpo era poi stato sepolto nel cimitero di Vieste. ...