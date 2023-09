Allineare le partizioni del disco per accelerare i caricamenti

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Se si utilizza unpartizionato e se sono state eseguite operazioni come, ad esempio, il passaggio di Windows da hard disk a SSD, può darsi che lenon siano correttamente allineate e, quindi, che le prestazioni e la velocità delo dell'unità SSD non siano ottimali. Detta proprio in parole povere e lasciando da parte le nozioni tecniche, diciamo che un tipico hard disk meccanico, generalmente, inizia la prima partizione dopo 63 blocchi vuoti (offset), mentre unSSD inizia la sua prima partizione dopo 64 blocchi vuoti. Il programma di installazione di Windows sa come gestire questo correttamente, quindi la maggior parte delle persone non ha alcun problema di allineamento, sia se è stato acquistato un computer da zero, sia se è stato installato su SSD. Tuttavia, se si utilizza un ...