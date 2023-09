Alice nella città | le prime anticipazioni sul programma

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Annunciate ledella prossima edizione diche si terrà dal 19 al 28 ottobre: sarà presentato A Leslie con la candidata all’oscar Andrea Riseborough Concluso il Festival di Venezia, ci si proietta verso gli appuntamenti cinematografici del prossimi autunno, come, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata ai giovani, alla scoperta del talento e agli esordi, diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, che si svolgerà dal 18 al 29 ottobre in Roma. Sono state rese note lenovità, come una nuova location rivolta al mondo dei cortometraggi, gli incontri di WomenLands per valorizzare le eccellenze femminili e soprattutto l’anteprima del film A Leslie ...