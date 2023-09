Alcamo | ragazza trovata morta nell' appartamento appena preso in affitto

Infatti, nelle ultime 24 ore, daè scomparsa una 23enne e il timore è che si possa trattare proprio di lei . A denunciare la scomparsa sono stati i familiari della, con vari appelli su ...Una giovane di 23 anni, P. C., è stata trovata morta in una abitazione di. A scoprire il corpo senza vita è stato il proprietario dell'appartamento che proprio ieri ...tratta della stessa...Unadi 23 anni è stata trovata morta in casa, ad(Tp). A scoprire il corpo è stato il proprietario dell'appartamento, che proprio ieri aveva affittato l'immobile alla giovane. Gli agenti ...... 800 uomini in azione 06/09/23 Fotogallery -investita in pieno centro a Milano 06/09/23 ... Due ore dopo, si è ucciso su un viadotto dell'autostrada frae Castellammare: un camionista l'...

Ragazza trovata morta in casa ad Alcamo, è giallo Corriere

Una ragazza trovata morta in casa ad Alcamo, si teme che sia la persona scomparsa ieri Giornale di Sicilia

Una giovane di 23 anni, P.C., è stata trovata morta in una abitazione di Alcamo. A scoprire il corpo senza vita è stato il proprietario dell’appartamento che proprio ieri aveva affittato l’immobile ...È stata trovata morta in casa ad Alcamo, in provincia di Trapani, una ragazza di 23 anni ad Alcamo. A scoprire il corpo è stato il proprietario dell’appartamento, che ieri, martedì 12 settembre, aveva ...Mistero ad Alcamo in Sicilia. Una ragazza di circa 20 anni è stata trovata morta in un appartamento nel centro del Trapanese. A scoprire il corpo è stato il ...