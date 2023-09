Alcamo | ragazza di 23 anni trovata morta in un appartamento I genitori ne avevano denunciato la scomparsa

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tragedia ad. Unaè statain undi(Trapani). A scoprire il corpo è stato il proprietario, che proprio mercoledì aveva affittato l’immobile alla giovane. I(n un primo memento non era certa l’identità. Poi la polizia ha confermato che il cadavere e dellache eraieri. Il corpo senza vita è stato trovato questo pomeriggio in un’abitazione della via Mazzini ad, nel cuore del centro storico. Ad essere stata– riporta Palermolive è Paola Cacciatore, 23. “Si presume che si possa essere tolta la vita. Stando ai primi rilievi degli inquirenti, sulla base anche di quanto evidenziato dal medico legale, ...