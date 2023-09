Al-Arabi | Verratti | “Sono molto felice e non vedo l’ora di iniziare”

Marcosi trasferisce all'Al -e prosegue dunque la sua carriera lontano dalla Serie A, dove non ha mai giocato in carriera. Ma chi sono gli italiani all'estero più preziosi Ecco la top 11, ...... dopo 11 anni al Paris Saint - Germain, Marcolascia la Francia e si trasferisce in Qatar. Il giocatore di Manoppello ha firmato per l'Al -SC dopo aver lasciato un segno indelebile ...vola in Qatar - Proprio in queste ore è giunta la tanto attesa ufficialità: Marcolascia il calcio europeo dopo 15 anni e si trasferisce tra le fila dell' Al -. Ultime stagioni nel Paris Saint Germain sicuramente non all'altezza della sua tecnica e della sua ...Marcoè un nuovo giocatore dell'Al -. Dopo settimane di trattative, il centrocampista, rimasto fuori dal progetto del Psg e della nuova Nazionale di Luciano Spalletti, continuerà la sua ...

Ora è ufficiale: anche Marco Verratti abbandona l’Europa per accasarsi in un club arabo. Il centrocampista campione d’Europa nel 2021 con la maglia azzurra, si trasferisce all’Al-Arabi dopo 11 anni co ...Una notizia nell'aria da giorni, diventata ufficiale da pochi minuti. Marco Verratti è un nuovo giocatore dell'Al-Arabi. Il centrocampista italiano lascia quindi il PSG, dove ...Contrariamente a quanto accaduto per le partenze di Messi e Neymar, Kylian Mbappè ha voluto omaggiare al meglio Marco Verratti, ufficializzato all’Al-Arabi ...