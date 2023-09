Aiutiamo le vittime a svegliarsi dalla dipendenza affettiva | un modo per prevenire i femminicidi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Marisa Leo è stata uccisa dall’ex fidanzato che doveva incontrare per un incontro chiarificatore. Non bisogna andare agli ultimi appuntamenti, ma le futuregià lo sanno e spesso il problema è che non riescono a tirarsi indietro. Nulla garantisce che, mancato uno, non ce ne saranno altri, perché accettare l’ultimo appuntamento è la prova inconfutabile che quel legame non è per niente risolto emotivamente. Alle segnalazioni e denunce della vittima, non corrisponde un cambiamento interno, emotivo nei confronti del partner maltrattante. Ed è su questo che va indirizzato il lavoro di aiuto. Sono d’accordo con chi afferma che per risolvere i problemi che possono portare alo si deve lavorare per il risveglio della vittima, oltre che mettere in campo tutte le risorse necessarie a proteggerla e tutelarla da rischi futuri (L. Pigozzi). Molti ...