AI | giornalismo | marketing e comunicazione | il dibattito a Roma Future Week

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il 14 settembre due appuntamenti organizzati dal Master in Economia e Management dellae dei Media dell’Università diTor Vergata Un’analisi approfondita dei nuovi trend deldigitale, confronti con grandi aziende ed esperti del settore sull’evoluzione dellad’impresa grazie alle nuove piattaforme tecnologiche come i social media, algoritmi rivoluzionari e AI. In prima linea per dar voce a questi temi e comprendere quanto la formazione sia fondamentale alla luce delle grandi evoluzioni del nostro tempo, i due appuntamenti organizzati giovedì 14 settembre a partire dalle ore 14.30 apresso Binario F dal Master in Economia e Management dellae dei Media dell’Università di...

Questo nuovo paradigma richiederà un bilanciamento tra tecnologie avanzate sempre più invasive della persona umana e rispetto della stessa, con un impegno costante verso trasparenza dele ...Cosa è Ascanio E' un format video di Info Data dove si discute a ruota libera di, ... 05/23, newsletter e social con Gpt - 4. Lezione 06/23 Bard, l'ai responsabile e la privacy. ..."Nessuno può toccare i "minuti di applausi" alla stampa italiana, nonostante sia più una trovata diche di. Il dato non ha nessuna reale rilevanza al di là della quantificazione del potenziale successo di un film. È promozione, e come tale non è un indicatore imparziale. In ...... quella 2023, per la quale presidente dell'Authority, Massimo Deiana , e la responsabile, ... Oggi più che mai il vostro supporto è prezioso per garantire undi qualità, di ...

AI, rischi e opportunità: impatto su informazione, marketing e ... Adnkronos

In autunno partirà il corso di professionista della comunicazione ... Mixerplanet

(Adnkronos) – Un’analisi approfondita dei nuovi trend del marketing e comunicazione digitale, confronti con grandi aziende ed esperti del settore sull’evoluzione della comunicazione d’impresa grazie a ...esercitazioni pratiche e talk di approfondimento con professionisti del giornalismo e dell’editoria, della radio, della comunicazione e del marketing, che racconteranno del loro lavoro, portando ...Cosa è Ascanio E’ un format video di Info Data dove si discute a ruota libera di giornalismo, attualità e dati rigorosamente senza una scaletta. Buona visione.