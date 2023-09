Ag Pasalic | «Scudetto | le principali contendenti Inter-Milan? Vincere il derby…»

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Marko Naletilic, agente di Mario, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato della lotta, del derby(e non solo). LOTTA– Queste le parole di Marko Naletilic, agente di Mario, centrocampista dell’Atalanta, a SportItalia sulla lotta. «Questa stagione sarà più equilibrata della scorsa – si legge su SportItalia.com –. Il Napoli è sempre forte e rimane uno dei favoritiper lo. Questa stagione però lo vedo meno distaccato dagli altri, c’è meno gap». «Rispetto a quali squadre?sono le, saranno queste tre squadre ad avere equilibrio in vetta». DERBY – L’agente di ...

... un cammino straordinario, quello degli azzurri, che sono arrivati a conquistare il terzo... A disp.: Carnesecchi, Rossi, Toloi,, Adopo, Bonfanti, Palestra. All.: Gasperini MONZA (3 - 4 ...... Kolasinac, Zappacosta (27' st Zortea), De Roon, Koopmeiners (42' st Adopo), Ruggeri,(1' ... Se la difesa del Diavolo saprà assestarsi come nella seconda parte dell'anno dello, la porta ...Terminata con unola storia d'amore con Luciano Spalletti, ADL ha deciso di scegliere un ... A centrocampo, da destra a sinistra, Zappacosta, de Roon, Koopmeiners e Bakker, cona ...... dopo lodel Napoli e le retrocessioni di Sampdoria e Cremonese , finisce in serie B anche ... Polemiche per il gol concesso da Orsato all'atalantinocontro l' Inter , in ogni caso ...

ESCLUSIVA SI Ag. Pasalic: "No alla Turchia, resta. Gasperini ha ... Sportitalia

Clamoroso Atalanta, dice addio a fine settimana: per la Champions Stop and Goal

Il calciomercato è ancora terreno pericoloso per le squadre italiane che possono perdere alcuni calciatori importanti: Atalanta nel caos.