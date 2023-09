Adrian Meronk | il grande escluso del Team Europe in Ryder Cup 2023

(Di mercoledì 13 settembre 2023) È stata un’esclusione che, forse, in pochi si aspettavano. Ma Luke Donald, capitano delche affronterà gli opponenti USA per la conquista dell’ambitaCup, è riusciuto nell’intento di sorprendere davvero tutti non selezionandonella squadra del Vecchio Continente. Il golfista polacco, già vittorioso a Roma nell’Open d’Italia, si è detto sotto shock dopo aver ricevuto la chiamata del collega. Sarà una decisione che farà discutere moltissimo. Le parole didopo l’esclusione dallaCup(Credit foto – pagina Facebook Italian Open)“Dopo che Luke Donald mi ha detto al telefono che ‘era dura non portarmi’ francamente ho smesso di ascoltare – ha detto il golfista ...

