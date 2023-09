Acilia | inaugurato finalmente l’asilo nido comunale “I Girasoli” di via Maccari

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Ostia – È statooggi, alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dell’assessora alla Scuola Claudia Pratelli e dell’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, il“I” di vianel quartiere della Madonnetta in zonaSud, nel X Municipio. I lavori hanno riguardato la costruzione ex novo della struttura, sono iniziati nel 2010 e sono stati conclusi nel 2015. La fase di realizzazione ha incontrato diversi ritardi di costruzione e amministrativi. Anche i cambiamenti normativi, intercorsi in questo lasso di tempo, hanno imposto dei cambiamenti progettuali di adeguamento che ne hanno ritardato la consegna al Municipio. A partire dal 2021 è stato recuperato l’iter amministrativo precedentemente bloccato, che ha permesso di portare a ...