Abruzzo | esplosione in una fabbrica di polvere da sparo | tre vittime Analogo incidente era avvenuto nel 2020

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Sono tre ledellaavvenuta oggi alla «Sabino Esplodenti» di Casalbordino, in. Lasmaltisce e recuperadada bonifiche. I morti erano originari di Palata (Campobasso), di Lanciano (Ch) e di Casalbordino (Ch). Uneratre anni fa. Era 21 dicembrequando alla Esplodenti Sabino uno scoppio causò la morte di tre operai. Oggi nuovo, una nuova, con altresul lavoro. Omicidio colposo plurimo e disastro e danno colposo furono i reati ipotizzati per la tragedia dalla Procura di Vasto (Ch). Sott’inchiesta finirono il legale rappresentante e due dirigenti della società, ...

L'ultimo incidente mortale inche ha riguardato fabbriche o depositi di materiale pirico risale allo scorso febbraio quando un uomo morì nell'di un deposito alle porte di Teramo. L'...I precedenti In, l'ultimo incidente mortale che ha riguardato fabbriche e depositi di materiale pirico risale allo scorso febbraio, quando un uomo è morto nell'di un deposito alle ...L'ultimo incidente mortale inche ha riguardato fabbriche o depositi di materiale pirico risale allo scorso febbraio quando un uomo morì nell'di un deposito alle porte di Teramo. L'...... e nel 2009 due persone rimasero ferite gravemente in un'. Loading... Il legale: il titolare è sgomento Sta tornando da Roma dove si era recato in, Gianluca Salvatore, il titolare ...

Abruzzo, nuova esplosione in fabbrica polvere da sparo: 3 morti. Nel 2020 altre 3 vittime Sky Tg24

Abruzzo, esplosione nella fabbrica vicino Chieti: almeno 3 morti Il Tempo

I precedenti In Abruzzo, l'ultimo incidente mortale che ha riguardato fabbriche e depositi di materiale pirico risale allo scorso febbraio, quando un uomo è morto nell'esplosione di un deposito alle ...Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del PD Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale: “Le informazioni ancora frammentarie che giungono sull’esplosione, con vitt ...Un'esplosione verificatasi in mattinata per cause ancora da accertare ha causato la morte di tre persone alla Sabino Esplodenti di Casalbordino. I tre operai deceduti lavoravano insieme. Si tratta di ...