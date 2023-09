Sequestro da 1,5 milioni di euro di prodotti, denunciati i titolari delle attività commerciali controllateCirca 1,5 milioni di prodotti costituiti da capi di abbigliamento econ marchi contraffatti sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Prato nella zona industriale in un'attività di commercio all'ingrosso di abbigliamento. L'analisi della ...Perché proprio una donna dovrebbe occuparsi di vestiti, scarpe evari Non si capisce, o meglio, non si capisce nel mondo di God save the queer & affini... E non si capisce neanche perché a ...... saranno protagonisti 'La moda e lo stile nel Rinascimento italiano' , una sfilata in cui si potranno ammirare gli, le usanze e glidell'epoca ricostruiti da Massimo Eleonori con un ...

Gdf sequestra circa 1,5 mln di abiti e accessori contraffatti Agenzia ANSA

Abiti e accessori con marchi contraffatti, maxi sequestro della Finanza LA NAZIONE

Prato, 13 settembre 2023 – La Guardia di finanza di Prato ha sequestrato circa 1,5 milioni di capi di abbigliamento e accessori con marchi contraffatti nella zona industriale in un'attività di commerc ...Ecco quindi giacche, abiti e doppiopetto in cashmere, e un nuovo outerwear che vede protagonista la pelle. L’attenzione poi passa agli accessori, dalle borse da lavoro in pelle alle scarpe che ...Circa 1,5 milioni di prodotti costituiti da capi di abbigliamento e accessori con marchi contraffatti sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Prato nella zona industriale in un'attività di ...