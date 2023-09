Abbandono precoce della scuola | l’11% degli studenti toscani non termina gli studi

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Costruire unainclusiva, capace di formare cittadini consapevoli e allo stesso tempo di contrastare con efficacia povertà educativa e dispersione scolastica, che ancora oggi riguarda l’11,1%in Toscana e 1 studente straniero su 3. Sono questi gli obiettivi di Oxfam, confederazione internazionale di organizzazioni non profit al fianco di oltre 6.000e centinaia di docenti di 150 scuole del territorio per il nuovo anno scolastico. In un contesto dove, secondo gli ultimi dati Invalsi (2023), soltanto la metàal terminesuperiore raggiunge livelli adeguati nelle competenze di base, con un peggioramento rispetto agli anni precedenti. “L’obiettivo è ridurre il tasso di...

"L'obiettivo posto a livello europeo è ridurre il tasso di abbandono degli studi fino al 9% entro il 2030 e nonostante i progressi degli ultimi anni, a livello nazionale siamo ancora al 12,7%,... Nel 2013 l'Istituto comprensivo Sperone - Pertini, alla periferia sud di Palermo, ha toccato un picco del 27,3% di abbandono del percorso di studi. Oggi, a dieci anni esatti di distanza, ... Inoltre 'dal 1° gennaio 2024, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, è istituito un ...

Torna Oxfam Back to School, l'offerta formativa rivolta a centinaia di insegnanti e educatori che offre l'opportunità di innovare la didattica e ridurre la dispersione scolastica. Il 14 ottobre evento