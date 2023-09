Costruire una scuola inclusiva, capace di formare cittadini consapevoli e allo stesso tempo di contrastare con efficacia povertà educativa e ..."L'obiettivo posto a livello europeo è ridurre il tasso didegli studi fino al 9% entro il 2030 e nonostante i progressi degli ultimi anni, a livello nazionale siamo ancora al 12,7%,...Non perché l'scolasticonon sia una delle componenti del possibile scivolamento nella devianza. Cosa ovvia. Ma è disarmante ridurre un fenomeno straordinariamente sfaccettato e ...Nel 2013 l'Istituto comprensivo Sperone - Pertini, alla periferia sud di Palermo, ha toccato un picco del 27,3% didel percorso di studi. Oggi, a dieci anni esatti di distanza, ...

Abbandono precoce della scuola: l'11% degli studenti toscani non termina gli studi - Luce Luce

Dispersione scolastica: riguarda l'11,1% dei ragazzi e 1 studente ... LA NAZIONE

Formazione agli insegnanti per evitare l’abbandono precoce degli studi che in Toscana riguarda l’11% ddei ragazzi ...Torna Oxfam Back to School, l’offerta formativa rivolta a centinaia di insegnanti e educatori che offre l’opportunità di innovare la didattica e ridurre la dispersione scolastica. Il 14 ottobre evento ...Costruire una scuola inclusiva, capace di formare cittadini consapevoli e allo stesso tempo di contrastare con efficacia povertà educativa e dispersione ...