A trent’anni dagli Accordi di Oslo tra Israele e Palestina | la pace è scomparsa quasi del tutto

(Di mercoledì 13 settembre 2023) In quell’estate del 1993sembrava possibile o. La vittoria laburista del 1992, con Yitzhak Rabin premier e Shimon Peres ministro degli Esteri, aveva consolidato una timida spinta negoziale che già si era manifestata al vertice di Madrid del 1991, quando i palestinesi che rappresentavano l’Olp, i rappresentanti israeliani e americani si erano seduti nella stessa sala. C’erano poi stati incontri discreti a Londra nel 1992 e nei primi mesi del 1993 a Zagabria. Ma serviva discrezione. I nemici di quellaerano molti – in entrambi gli schieramenti, gli arabi oltranzisti, l’ultra destra israeliana – e alla fine il governo norvegese offrìdove gli incontri si svolsero nella massima segretezza. Per l’Olp furono condotti da Ahmed Qurei (Abu Ala) che si relazionava direttamente con Yasser Arafat, per ...