' A Sebastopoli colpo storico | fuori uso nave e sottomarino'

A Sebastopoli, in Crimea, la grande nave da sbarco russa Minsk è stata distrutta, colpito il sottomarino Rostov sul Don: "Se una grande nave anfibia russa era stata già colpita altre volte, la distruz ...Un attacco missilistico nel cuore militare della Crimea, la penisola meridionale ucraina annessa unilateralmente dalla Russia dal 2014. Forse il più importante contro obiettivi navali ...Lo strike è la conferma di una tendenza netta. L’esercito di Zelensky prende di mira siti militari protetti, mosse parte di una strategia sviluppata su tutto l’orizzonte. Questo ha obbligato gli invas ...