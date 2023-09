A Policoro il 16 settembre presentazione del libro di De Magistris ' ' Fuori dal Sistema' '

L'ANSB e Presenza Etica ancora una volta impegnate nella ricerca di soluzioni per la tutela del diritto della salute e dell'ambiente. Sabato 16, presso la sala consiliare del Comune di, con inizio dalle ore 17:00, ci sarà la presentazione del libro di de Magistris "Fuori dal Sistema". Interverranno, oltre all'...Il Presidente del Consiglio Comunale, Antonio Lauria, ha convocato per giovedì 14alle ore 17.00, con seconda convocazione in mancanza di numero legale, il giorno 18.09."Ambito". ...Un'immersione di dialogo e riflessione in comunità che ha messo insieme studenti, docenti e appassionati di cultura all'Hotel Heraclea didall'8 al 10. Sono giunti in Basilicata, ...Secondo un vigile di, in provincia di Matera, Elisa si troverebbe a Durazzo . Si rivelerà ... Il giovane non è in grado di spiegare un buco di un'ora e mezza di quel 12, un vuoto ...

La Festa Eccezionale dedicata allo Sport arriva a Policoro! Ecco il ... Matera News

A Policoro il 16 settembre presentazione del libro di De Magistris ... La Siritide

Indice dei contenuti1 In viaggio con Barbero Democrazia e dittatura, il padrone di casa è Alessandro Barbero2 Il programma è diviso in due parti3 In viaggio con Barbero Democrazia e dittatura, l’evolu ...Indice dei contenuti1 Linea Verde Estate 10 settembre, la Basilicata2 La raccolta delle percoche e la liberazione di una tartaruga Caretta caretta3 Linea Verde Estate 10 settembre, il viaggio termina ...dal 4 al 6 settembre, allo “Stage della carità: formiamoci per esserci” organizzato dal Comitato interregionale Salesiani per il sociale don Bosco al Sud in collaborazione con il Progetto Policoro. Un ...