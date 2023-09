A Lampedusa scoppia la tensione. I migranti protestano e le forze dell'ordine faticano a contenerli

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Con i barconi che approdano auno dopo l’altro e l’hotspot ormai pieno all’inverosimile, sull’isola cresce la. Al momento sono 6.792 gli ospiti della struttura, a fronte di una capienza stimata in circa 400 posti, dopo che nel volgere di circa 24 ore sono arrivate in porto ben 110 imbarcazioni. Un sovraffollamento che il governo sta facendo fatica a gestire, tanto che oggi verranno trasferiti almeno 1.500in altre strutture, e che sta esacerbando gli animi di quanti, dopo una traversata infinita in cerca di un futuro migliore, si stanno trovando ad affrontare disagi di ogni sorta. Proprio per questo laè alle stelle tanto che i, stremati dall’attesa e dal caldo, stanno protestando veemente contro gli uomini della Guardia di Finanza che stanno provando a ...

C'è un peggioramento nella situazione internazionale che spinge le persone ad andare via dall'Africa e di trovare posto in Europa attraverso la rotta balcanica e mediterranea. Stiamo intervenendo per ...Sbarchi continui,Emergenza a. Tremila migranti in 36 ore è un assalto. Si stima ne possano arrivare altri 2mila. L'Italia fa i conti con un nuovo tsunami umano proveniente dall'Africa.

