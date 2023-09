A Lampedusa quasi 7 mila migranti | cariche della polizia e proteste Il sindaco | stato di emergenza Il parroco | «È una apocalisse»

...Gli sbarchi e i trasferimenti Sono 6.762 i migranti presenti a, buona parte dei quali nell'hotspot e tanti altri, in gruppi, in più punti dell'isola, molo Favarolo soprattutto. Fra i...... nella sola giornata di ieri sono state diverse migliaia le persone arrivate a, con ... " La maggior parte delle barchette arrivate tra la notte scorsa e oggi provengono concertezza ......trasferimenti in atto In tutto sono 6.762 i migranti presenti a, buona parte dei quali nell'hotspot e tanti altri, in gruppi, in più punti dell'isola, molo Favarolo soprattutto. Fra i...Dalla mezzanotte ci sono stati 23 arrivi per un totale dimille persone. Oggi sono 6.792 i migranti presenti sull'isola di. La maggior parte si trova all'hotspot di contrada ...

Lampedusa, quasi 7mila migranti sull’isola. Tensioni e proteste Il Sole 24 ORE

Quasi 7.000 immigrati a Lampedusa: scoppiano le proteste, cordone ... ilGiornale.it

Sono infatti ormai 6'762 i migranti presenti a Lampedusa, buona parte dei quali nell'hotspot e tanti altri, in gruppi, in più punti dell'isola, molo Favarolo soprattutto. Dalla scorsa mezzanotte i ...Sull'isola iniziano a scarseggiare i beni di prima necessità. Il parroco locale ha lanciato un appello affinché i migranti vengano smistati rapidamente ...La Croce rossa: stiamo reggendo nella gestione dell`accoglienza, concentrandoci in particolare sui più fragili, ma è evidente che deve continuare ...